لخلافات الجيرة.. إصابة سائق بطلق نارى فى مشاجرة بطوخ

شهدت قرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة سائق بطلق نارى بالفخذ، تسبب بفتحتى دخول وخروج في الفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينه وبين شخصين آخرين، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بإصابة شخص بطلق نارى بالفخذ اليسرى، وتسبب ذلك بفتحتي دخول وخروج، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "م م م"، 35 سنة، سائق، وطرف ثان "ك ع م"، 46 سنة، مزارع، و"م ع ا"، 59 سنة، مزارع، تطورت بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية، لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى بسلاح نارى "طبنجة"، وأحدثوا إصابة الأول.

وتمكنت قوات المباحث بمركز شرطة طوخ من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وأكد الأول أنه ارتكب الواقعة بواسطة سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.