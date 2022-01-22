السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية تفحص 1800 مواطن بقرية شهداء بحر البقر في الشرقية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل، وزارة الصحة بالشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شهداء بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن"، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٠٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٣ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

يذكر أنه قد تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1320 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 21 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

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