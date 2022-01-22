السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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مصر

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس ...

وزارة الشباب تطلق فوج قطار الشباب للأقصر وأسوان المخصص لـ«قادرون باختلاف»

جريدة الدستور

أطلقت وزارة الشباب والرياضة فوج قطار الشباب الأقصر وأسوان المخصص لقادرون باختلاف  ضمن فعاليات برنامج "اعرف بلدك"، والذي تنظمه الوزارة لعدد 500 شاب وفتاه من ١٧ محافظة، خلال الفترة من (٢١-٢٨) يناير الجاري.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  على أن هذه الافواج الترفيهية والتثقيفية تأتي فى ضوء تنفيذ الوزارة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تمكين الشباب فى شتي المجالات وخاصة القادرون باختلاف ودمجهم فى جميع الأنشطة والمشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة.


مشيرا أن هذه الافواج تمثل أحد أهم المخرجات المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر واحتفالية قادرون باختلاف والتى أعلنها فخامة السيد الرئيس ووجه الحكومة المصرية بتنفيذها 
واضاف وزير الشباب أن الرحلات تستهدف أيضا زيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن مع تقديم كافة التيسرات والرعاية خاصة لقادرون باختلاف مشيراً الي ان الوزارة تحرص بشكل مستمر علي إشراكهم في كافة الأنشطة التي تنفذها، في ضوء دعم واهتمام القيادة السياسية بهم
يهدف مشروع "اعرف بلدك" الذي يتم تنفيذه سنويًا إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدي الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.


وسيتم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهم يبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام وسيزور المشاركين في الأقصر البر الشرقي (معبد الكرنك - معبد الأقصر - متحف الأقصر)، البر الغربي (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وأدى الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما سيزور المشاركين في أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية )، علاوة على الجولات الحرة.

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