محافظ الشرقية: إنشاء 7 مدارس بتكلفة 41 مليونا في منيا القمح

أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 8 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة 41 مليون و551 ألف جنيه .

وشملت الأعمال إنشاء جديد لمدرسة السعيدية الابتدائية (1) بتكلفة 7 مليون و579 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 75 %، و إنشاء جديد لمدرسة النعامنة الثانوية بتكلفة 7 مليون و82 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 45 %، وإنشاء جديد لمدرسة مصطفي عطية النجار للتعليم الأساسي بتكلفة 8 مليون و69 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %، و أعمال توسعة مدرسة حلمي الطوخي الجديدة للتعليم الأساسي بتكلفة 3 مليون و440 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 %.

كما شملت أعمال توسعة مدرسة أبو طواله للتعليم الأساسي بتكلفة 3 مليون و666 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 70 %، و أعمال توسعة مدرسة مصطفى معروف للتعليم الأساسي بتكلفة 4 مليون و212 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 25 %، و أعمال توسعة مدرسة شبرا العنب (من الحضانة للثانوي) بتكلفة 6 مليون و99 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 25 %.

وشملت أعمال الإحلال الكلي لمدرسة شلشلمون الثانوية بنين بتكلفة 4 مليون و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 10 %.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.