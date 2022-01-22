«الزراعة» تختتم برنامجها التدريبي للإرشاد الزراعي في المحافظات

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الإرشاد الزراعي للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

وقال الدكتور محمود حسن، مدير معهد الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه اختتم البرنامج التدريبي بعنوان "مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز" والذي تم تنفيذه في محطتي بحوث "سرس الليان" بمحافظة المنوفية، و"محطة بحوث القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية.

وفي سياق متصل، قال الأستاذ الدكتور ياسر حيمري، وكيل معهد الإرشاد الزراعي للإرشاد والتدريب، أنه شارك فى البرنامج التدريبي جميع الباحثين بكلتا المحطتين، وقد تضمن البرنام المفاهيم والجوانب النظرية للعرض والتقديم، مهارات القائم بالعرض والتقديم، طرق العرض والتقديم، ومساعدات العرض والتقديم، أنماط كلا من مقدمي العرض والمتلقين.

ويواصل وفد وزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد لمتابعة أداء المحطات البحثية بناءاً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قام الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعيه وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، باستكمال زيارتهم للمحطة البحثية في المطاعنة بمحافظة أسوان والتي تبلغ مساحتها ٢٣٦ فدانا، وتم تخصيصها لإنشاء مزرعة لإنتاج شتلات قصب السكر.