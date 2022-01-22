مرصد الكهرباء: 26 ألفًا و600 ميجاوات أقصى حمل مسائي متوقع اليوم

لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال

كشف مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في نشرته، اليوم السبت، ثبات ملحوظ في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأفاد مرصد الكهرباء أن أقصى حمل مسائي متوقع، اليوم السبت، يبلغ 26 ألفًا و600 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الجمعة خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين،وكان أقصى حمل مسائي أمس الجمعة 26 الفًا و500 ميجاوات.

كان الحمل الأقصى المتوقع اليوم، السبت، بلغ 26 ألفًا و600 ميجاوات، مقابل 26 ألفًا 500 ميجاوات، أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.