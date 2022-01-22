السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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حوادث

حبس طبيب نفسي 4 أيام لاعتدائه على طليقته وقتلها ابنها في سوهاج

حبس طبيب نفسي
حبس طبيب نفسي

قررت النيابة العامة بقسم أول سوهاج، حبس طبيب أمراض نفسية وعصبية 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب قيامه بالتعدي على طليقته باستخدام سلاح أبيض وقتل نجلها البالغ من العمر 6 سنوات، وجرح أخصائي تحاليل طبية كان موجودًا داخل المعمل أثناء الواقعة وقررت النيابة العامة أيضًا انتداب الطب الشرعي. 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش بلاغًا من قسم أول سوهاج يفيد بقيام طبيب نفسية وعصبية بالتعدي على طليقته التي تعمل كيميائية بأحد المعامل وأثناء التعدي عليها باستخدام سلاح أبيض أصيب طفل بطعنة وتوفي في الحال، كما أصيبت طليقته وأصيب كيميائي آخر يعمل بنفس المعمل.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد علي العماري رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بقيام “ع. م” 41 سنة طبيب نفسية وعصبية بالتعدي على طليقته “ا.ج.ع.م” 29 سنة كيميائية صاحبة معمل للتحاليل، مما نتج عنه إصابتها بجرح قطعي 4 سم باليد اليمنى وجرح آخر بالرقبة من الخلف 2 سم وجرح آخر أعلى الكتف الأيسر 2 سم، وإصابة "م. و. م" 6 سنوات طفل بجرح طعني نافذ أعلى البطن مما نتج عنه وفاته.

كما نتج عن الواقعة إصابة “م. م. ر. م” 24 سنة كيميائي بجروح متفرقة بالرقبة من الجهة اليسرى بطول 10 سم وجرحين بالرأس أحدهما 8 سم والآخر 7 سم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وجار تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها السابق.

النيابة العامة الطب الشرعي مستشفى سوهاج سلاح أبيض مستشفى سوهاج العام امراض نفسية سوهاج

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