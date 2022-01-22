هربت لمقابلة حبيبها.. الأمن يعيد فتاة متغيبة لأسرتها فى الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب إحدى الفتيات بالدقهلية، والعثور عليها وإعادتها إلى أسرتها، في إطار ما تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية من "أحد المواطنين، وزوجته - مقيمان بدائرة المركز" بغياب ابنته طالبة - سن 15 عن مسكنهم مُنذ يوم 20 يناير الجارى عقب خروجها لحضور "درس خصوصى" بدائرة المركز، ولم يتهما أحد بالتسبب فى غيابها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتغيبة بنطاق محطة سكك حديد بنى سويف أثناء استقلالها القطار القادم من محافظة قنا إلى القاهرة، وبمناقشتها أقرت بالتغيب عن منزل أسرتها بمحض إرادتها والتوجه لمحافظة قنا لمقابلة أحد أصدقائها مرتبطة به بعلاقة عاطفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.