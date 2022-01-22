6616 طالبًا أدوا امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي بأسوان

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان امتحان اللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات، حيث بدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً وانتهي الساعة الثانية عشر ظهراً وجاء الامتحان ورقيًا كما قررت وزارة التربية والتعليم.

وأوضح عبدالكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 6616 طالبًا وطالبة (منتظمين - خدمات - دمج - منازل - مكفوفين) بالصف الأول الثانوي العام في مدة 3 ساعات، واحتوى أسئلة الامتحان الورقي على 70 % اختيار من متعدد، 30 %مقالي.

تعليم أسوان يتابع عملية سير الامتحانات

وتابع عبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سير الامتحانات اليوم بمدارس (النور للمكفوفين، العروبة، كيما الثانوية، أبو الريش الثانوية، مجمع مدارس نوتردام الخاصة، أحمد طه حسين الثانوية).

وأوضح، أن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي، منتظمة دون أي بلاغات أو شكاوى، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحانات اللغة العربية قائلين: "أن الامتحان كان سهل جدًا ومن المنهج"، مضيفين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، كما تم تزويدهم بورقة مفاهيم.

وفي سياق آخر تفقد الوزير لجان الامتحانات بكلية التمريض بالجامعة، وأشاد بالتطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية في لجان الامتحانات، ووجه الوزير باستمرار هذه الإجراءات طوال فترة الامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشاهد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، عرضًا فنيًا وموسيقيًا لكورال طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، وأثنى الوزير على العرض الفني للطلاب، والذي شمل بعض الأغاني الوطنية والتراثية التي تُعبر عن مدينة أسوان.