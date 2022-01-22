السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا فام أسقف شرق النيل يترأس رسامة 51 إبصالتس في طهنا الجبل

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا القداس الإلهي لعيد عرس قانا الجليل، أمس، بكنيسة الشهيد مار مينا العجائبي بطهنا الجبل، ورسم خلاله 51 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس «مرتل»، كما ألقى نيافته عظة عن المحبة في الأسرة المسيحية، وعمد طفلًا من أبناء الكنيسة.

وفد من المنطقة الجنوبية العسكرية يهنئ نيافة الأنبا إيلاريون بالميلاد والغطاس

وكان استقبل نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أمس، بمقر المطرانية اللواء أركان حرب محب حبشي رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية، ووفدًا من المنطقة، وذلك لتقديم التهنئة بعيدَي الميلاد والغطاس المجيدين.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر أنه أحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ28 عيدًا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

الكنيسة القبطية السيد المسيح عيد القيامة القداس الإلهي الأنبا إيلاريون عيد القيامة المجيد اسقف البحر الأحمر المناسبات الأسرة المسيحية احتفالات عيد القيامة المجيد إيبارشية شرق المنيا عيد عرس قانا الجليل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

5 منافذ لبيع التذاكر والأطفال وكبار السن مجانًا.. إجراءات ميسرة لمعرض الكتاب

الأعلى للجامعات: استمرار امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق البرنامج الزمنى المحدد لها

تطهير قرية حدودية من الإرهاب فى ختام التدريب المصرى السعودى «تبوك- 5»

الحبس 3 سنوات لـ«فراش» هتك عرض تلميذ من ذوي الهمم بالسنطة

تفاصيل حصول أبوظبي الرياضية على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021

هنا الزاهد: «أنا وهي» عمل فني متكامل.. ولا أصنف نفسي «كوميديانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تطوير وتنمية المجتمع إنتاجيًا وثقافيًا

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية