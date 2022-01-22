الأنبا فام أسقف شرق النيل يترأس رسامة 51 إبصالتس في طهنا الجبل

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا القداس الإلهي لعيد عرس قانا الجليل، أمس، بكنيسة الشهيد مار مينا العجائبي بطهنا الجبل، ورسم خلاله 51 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس «مرتل»، كما ألقى نيافته عظة عن المحبة في الأسرة المسيحية، وعمد طفلًا من أبناء الكنيسة.

وفد من المنطقة الجنوبية العسكرية يهنئ نيافة الأنبا إيلاريون بالميلاد والغطاس

وكان استقبل نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، أمس، بمقر المطرانية اللواء أركان حرب محب حبشي رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية، ووفدًا من المنطقة، وذلك لتقديم التهنئة بعيدَي الميلاد والغطاس المجيدين.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، وينتهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر أنه أحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا ًسر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ28 عيدًا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.