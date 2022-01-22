السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة مصر اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة في مايو المقبل، وكذا ترتيبات الاجتماع المقرر انعقاده مع ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات آخر الشهر الجارى.

تطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذي واجتماع مجلس ادارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مايو المقبل، وآليات تشكيل اللجان المنظمة لفعاليات الاجتماعات، والتجهيزات اللوجستية التي سيتم اتخاذها تباعًا، وأماكن الإقامة التي سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ونشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، والعمل على التنسيق مع مسئولي الوادا والنادو بشأن الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق النجاح لها في ضوء تفوق الدولة المصرية في استضافة كبري الفعاليات والبطولات الرياضية.

من جانبه، أوضح الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه تم إبرام عقد مع شركة Spine Medical  للمشاركة في تنظيم اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وإقامة مؤتمر للطب الرياضي على هامش الاجتماعات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

«إعلامى الوزراء»: إطلاق 99 خدمة إلكترونية منذ 2020.. و21 إضافية قريبًا

«الضرائب»: نهاية يناير آخر موعد لتقديم الإقرار لضريبة المرتبات

«التنظيم والإدارة»: هيكلة 26 وزارة وتعديل الهياكل التنظيمية لـ203 جهات

«أمطار وثلوج».. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

مصدر عن طرد المخرج مراد منير من شقته: «الشرطة ليست جهة اختصاص»

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية