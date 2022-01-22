وزير الرياضة يناقش ترتيبات استضافة مصر اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة في مايو المقبل، وكذا ترتيبات الاجتماع المقرر انعقاده مع ممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات آخر الشهر الجارى.

تطرق اللقاء للحديث حول ما تم اتخاذه من تجهيزات وترتيبات متعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذي واجتماع مجلس ادارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مايو المقبل، وآليات تشكيل اللجان المنظمة لفعاليات الاجتماعات، والتجهيزات اللوجستية التي سيتم اتخاذها تباعًا، وأماكن الإقامة التي سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ونشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، والعمل على التنسيق مع مسئولي الوادا والنادو بشأن الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتحقيق النجاح لها في ضوء تفوق الدولة المصرية في استضافة كبري الفعاليات والبطولات الرياضية.

من جانبه، أوضح الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أنه تم إبرام عقد مع شركة Spine Medical للمشاركة في تنظيم اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وإقامة مؤتمر للطب الرياضي على هامش الاجتماعات.