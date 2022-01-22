«الدستور» تنشر ورقة مفاهيم مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني الثانوي

تنطلق امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي العام، غدا الأحد، وسط اإجراءات احترازية مشددة في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الإدارات التعليمية عن وصول ورقة المفاهيم الخاصة بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لمنتصف العام الدراسي 2021-2022، ووجهت الطلاب بسرعة طباعتها للاستعانة بها في الامتحانات.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما قررت عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي، على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطاباً لمديريات التربية والتعليم، بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

وطالبت الوزارة بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقي للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول وذلك بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.