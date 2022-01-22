ننشر جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 7007 شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 6968 أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 39 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 700 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 193 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 982 أرجيلة.

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