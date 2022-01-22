لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.. كيف تحمى نفسك من كورونا أثناء الامتحانات؟

نستعرض لكم فى هذا التقرير، كيف تحمى نفسك من كورونا خلال فترة الامتحانات، حيث انطلقت اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتعقد الامتحانات داخل لجان على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك وسط زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، فى هذا السياق تقدم الدستور نصائح للطلاب لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات.

كيف تحمى نفسك من كورونا أثناء الامتحانات

ارتداء الكمامة مع مراعاة خلعها في الأماكن المفتوحة أو ذات الكثافة المنخفضة لاستنشاق هواء نظيف وتجنب مخاطر نقص الأكسجين.

الحضور للإمتحان بجميع المعقمات الشخصية وعدم أخذ معقمات من أحد.

تجنب الأماكن المغلقة أو ذات الكثافة المرتفعة التي تزيد فيها إمكانية التقاط العدوى.

البقاء بالقرب من مصادر التهوية، سواء داخل الفصول أو في الأماكن المغلقة عموما، وذلك حرصا على سلامتك.

غسل الأيدي باستمرار خاصة قبل تناول الطعام أو بعد دخول المرحاض أو لمس الأسطح.

استخدام المناديل حال العطس أو السعال

مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة مترين سواء ف الأماكن المغلقة أو المفتوحة.

الابتعاد عن التقارب الجسدي وتجنب التقبيل أو المصافحة قدر الإمكان والاكتفاء بالإيماء.

عدم لمس الأسطح والمقابض وكل ما من شأنه نقل العدوى.

فى سياق متصل، بدأت المدارس اليوم في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إنه تم الانتهاء من كافة الامتحانات الخاصة بسنوات النقل، ويتبقى فقط الشهادة الإعدادية وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تجرى الأسبوع المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ"الدستور": "سوف تتم الامتحانات بتباعد اجتماعي كبير في لجان الامتحانات".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة أنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة لطلاب النظاميين والمنازل.

وشدد قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية أثناء أعمال التصحيح.

وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، وجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.