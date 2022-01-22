بعد انخفاض درجات الحرارة.. أفضل 4 طرق للتدفئة داخل المنزل

تسجل درجات الحرارة انخفاضًا كبيرًا هذه الأيام، يصل مرات كثيرة إلى 6 درجات مئوية، الأمر الذي يجعل الجميع يشعر بالبرودة الشديدة خارج المنازل وداخلها، ولا يجد الإنسان سبيلًا للتدفئة مهما ارتدى من قطع ملابس، وتعيش الأمهات تحديدًا حالة من القلق حول إصابة أطفالهن بالبرد.

في السطور التالية نقدم عددا من النصائح التي تسهم في تدفئة المنزل بشكل جيد، في ظل هذا الانخفاض في درجات الحرارة، وذلك حسبما ورد في موقع "smart house".

احرص على اقتناء دفاية:

إذا لم يكن هناك طريقة أخرى، فاحرص على اقتناء دفاية ولكن لاستخدامها عدد من الضوابط، أولًا يجب أن تكون من الأنواع التي تعمل بالزيت، فهي أقل ضررًا من غيرها، وكذلك نقوم بتشغيلها في المكان لمدة بسيطة حتى تتم تدفئة المكان وبعدها نغلقها، حرصًا على سلامة جميع أفراد الأسرة.

أغلق النوافذ جيدًا:

يجب ألا تفتح أي من النوافذ أثناء فصل الشتاء، أو يمكن ذلك لدقائق معدودة بهدف تغيير جو المنزل، ثم العودة إلى غلقها مرة أخرى، وتدعيم النوافذ بالستائر كي تشعر بمزيد من التدفئة وتقلل من احتمالات الشعور بالبرد.

المشروبات الدافئة والأكلات الدافئة:

تعمل المشروبات والأكلات الدافئة على جعلك تشعر بمزيد من الراحة والدفء، وتكون قادرًا على مواصلة اليوم بشكل أفضل، كما أنها تساعد في الوصول إلى مستوى الدفء الذي تريده بعد أن تغلق النوافذ وتشعل الدفاية.

ومن الأكلات التي يمكن أن تساعد على التدفئة، كل الطعام الساخن لا سيما شوربة العدس، وجميع المشروبات الساخنة أيضًا.

ارتدِ ملابس ثقيلة:

لا ينبغي أن ترتدي ملابس خفيفة ثم بعد ذلك تتجه إلى الشكوى من البرد، يجب أن ترتدي ملابس ثقيلة ومناسبة للجو العام المحيط بك، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنواع الثقيلة أو تلك التي تمنح إحساسا بالدفء كالصوف وغيرها.