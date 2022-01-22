المانجو للأطفال.. القيمة الغذائية والفوائد الصحية والوصفات

المانجو فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية، والمانجو الناضجة طعمها حلو، كما أن المانجو لا يسبب الحساسية ويسهل هضمه نسبيًا، مما يجعل المانجو للأطفال اختيارًا جيدًا، ولكن بينما يبدو أن المانجو تمنح العديد من الفوائد، فأنت بحاجة إلى معرفة العمر المناسب والطرق المناسبة لإطعامها للأطفال.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ momjunction” الفوائد الصحية المحتملة للمانجو للأطفال ذوي العمر المناسب والطرق المناسبة للعمر لإطعامها.

متى يمكن للأطفال أكل المانجو؟

يمكن لمعظم الأطفال الأصحاء تناول المانجو الناضجة من حوالي ستة أشهر عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة في البداية، يمكنك إطعام كميات صغيرة من هريس المانجو الناعم والخالي من التكتلات أو المهروس . بمجرد أن يطور الطفل طعم الفاكهة وهضمها، يمكنك إضافة مهروس هريس المانجو إلى الأطعمة الأخرى، مثل هريس الموز أو جذر الشمندر مهروس، لصنع أغذية أطفال متعددة الاستخدامات في المنزل. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن تسعة أشهر، يمكنك تقديم قطع صغيرة من المانجو صغيرة الحجم أو تقديم المانجو المفرومة فوق اللبن أو الجبن لممارسة الرضاعة بالأصابع.

الفوائد الصحية المحتملة للمانجو للأطفال

المانجو فاكهة مرطبة غنية بالعناصر الغذائية الحيوية والمركبات النشطة بيولوجيا لمساعدة الطفل على النمو والتطور بشكل صحي. قد يوفر الفوائد الصحية التالية للطفل.

يدعم النمو والتطور: المانجو فاكهة كثيفة الطاقة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية ، مثل فيتامين أ، ويحتاج الأطفال إلى الطاقة لوظائف الجسم المختلفة ، وهي حيوية لنموهم وتطورهم بشكل سليم.

يعزز الهضم: قد يساعد إطعام الأطفال المانجو كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن في الحصول على ما يكفي من الألياف، وتعمل الألياف الغذائية على زيادة حجم حركة الأمعاء وتنعيمها ، وهو أمر ضروري لتجنب الإمساك .

يقوي جهاز المناعة: المانجو مصدر ممتاز لفيتامين أ وفيتامين ج والعديد من المواد الكيميائية النباتية ، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية

طرق لإطعام المانجو للأطفال

المانجو الناضجة لها قوام ناعم يسهل هرسها وهرسها. فيما يلي بعض النصائح لإطعام طفلك بأمان المانجو.

اختر دائمًا المانجو الطازج الناضج لعمل هريس المانجو أو هرسه لطفلك أثناء تحضير الهريس الهريس ، تأكد من أنها سلسة وخالية من التكتلات لا تطعم عصير المانجو للأطفال ما لم ينصح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بخلاف ذلك.

تجنب إطعام الأطفال المانجو المجففة لأنها قد تزيد من خطر الاختناق.

قدمي ملعقة صغيرة أو اثنتين من هريس المانجو أو الهريس للطفل إذا بدأ الطفل مرتاحًا في طعمه وقابليته للهضم.