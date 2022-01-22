التحقيق فى محاولة دهس سائق نقل ثقيل بالعريش

تباشر جهات التحقيق بالعريش، إجراءاتها في اتهام شخص بمحاولة دهس سائق سيارة نقل ثقيل أثناء تخطيه الطريق بمنطقة ميدان النصر بوسط مدينة العريش.

واقعة الدهس

وفي وقتٍ سابق، تداول أهالي مدينة العريش، مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، مطالبين مديرية أمن شمال سيناء بضرورة القبض على سائق السيارة الملاكي المتسبب في إصابة السائق بكسر في القدم اليسرى بعد صدمه.

وأبرزت كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المحال التجارية بمدينة العريش دهس السيارة للسائق أثناء نزوله من سيارته بعد اصطفافه بجانب الطريق وفر هاربًا دون وقوفه للاطمئنان على السائق.