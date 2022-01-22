السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يستعد لفيلم «روميو» ويبدأ التصوير خلال أيام

تامر حسني
تامر حسني

يعكف النجم تامر حسني، حاليًا على اختيار عدد من الأغنيات ليقدمها مفاجأة لجمهوره في فيلمه الجديد الذي يقدمه مبدئيًا باسم "روميو" للعرض خلال موسم عيد الأضحى القادم في حالة الانتهاء من التصوير وأعمال المونتاج، وذلك بعد عرضه مؤخرًا فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر.

وقرر تامر أن يكون الفيلم الجديد مختلف عن أعماله السابقة حيث يقدمه بالطابع الرومانسي الكوميدي، وفي الوقت نفسه يتواجد فيه عدد كبير من الأغنيات تصل إلى 4 أو 5 أغنيات بالإضافة إلى إضافته عدد من الاستعراضات ليمزج "الرومانسي بالميوزيكال" ويقدمه بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، وعدد من النجوم جار اختيارهم حاليًا.

ويبدأ تامر التصوير خلال أيام قليلة ويقف على إخراج الفيلم بعد أن كتبه في تجربة جديدة ومختلفة عليه بعد خوض التمثيل والغناء والإنتاج والكتابة قبل ذلك، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم الكوميديا إلى الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة وحتى الآن انضم الفنان الكوميدي حمدي الميرغني، للعمل وجار الاتفاق مع نجوم آخرين.

وبالتوازي مع فيلمه الجديد، يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لألبومه الجديد الذي ينوي طرحه خلال الصيف القادم على طريقة "السينجل" حيث اتفق مع عدد من الصنَّاع الشباب وبالفعل اتفق على عدد من الأغنيات، ومن المقرر أن يدخل عدد من الأغنيات المختارة في الفيلم الجديد الذي  يبدأ تصويره قريبًا حيث وقع الاختيار على عدد كبير من النجوم.

وعُرض على تامر حسني، مؤخرًا عدد كبير من الحفلات لتقديمها داخل وخارج مصر في الدول العربية، ولكنه أجل الموافقة حاليًا على أي حفل، ويحدد موقفه من حفل خاص بمناسبة عيد الحب خلال الشهر المقبل ويعلن موقفه النهائي من الحفلات خلال أيام.

تامر حسني النجم تامر حسني الأغنيات روميو موسم عيد الأضحى شباك التذاكر المصري

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وائل لطفي

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