السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«اللى بيكره نجاح الست مش راجل».. تصريحات لـ نوال الزغبى قادتها لتصدر الترند

نوال الزغبى
نوال الزغبى

تصدرت المطربة نوال الزغبى محركات البحث على جوجل، وذلك عقب استضافتها فى برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس وكشفها عن واقعة تحويل رصيدها فى البنك من 17 مليون دولار إلى صفر، وتنوعت تصريحات نوال الزغبي وترصد الدستور أبرزها.

قالت نوال فى أول تصريحاتها عن خسرتها لأموالها: اتضايقت من صعوبة الموقف لكن أنا مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير، وأنا عديت الموقف صحيح زعلت كتير واتضايقت وانقهرت ولكن رأيت ان ربنا هو اللى بيعطي.

واستكملت نوال الزغبى تصريحاتها: ربنا هو اللي بيأخذ ويعطي وتركه له كل شيء وبشكر فى جميع الحالات، وربنا هو اللي بيكرر هيعمل فيا ايه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس احنا اللى بنعملها وأهم شيء صحيتي وأولادي كويسين".

تحدثت نوال الزغبى خلال تصريحاتها عن أمنيتها فى أن تعيش قصة حب جميلة مع رجل طبيعى وقالت: اتمنى يكون راجل اللي احبه طبيعي، وعدى عليا أشباه رجال كتير بس على مين ولما شخص يفضل يمدح فى نفسه بيقع من نظري، وأميل إلى الراجل الطبيعي مش الغامض.

وقالت نوال الزغبى إنها ماهرة فى التجاوز خاصة تجاوز المواقف السيئة فى حياتها قائلة: بحب اعدى المواقف الوحشة بسرعة ونفسى اعيش قصة حب ويكون الراجل اللي بتمناه ويكون راجل حنين واقدر اتسند عليه فى أمور ومواقف ويحسسنى أنه فق سند فى الحياة.

وعبرت نوال الزغبي عن استيائها من الرجل الذي يكره نجاح زوجته قائلة: اللي بيكرهوا نجاح الست اللي معاهم بيبقوا مش رجالة، والراجل اللى بيثق في نفسه بيبقى راجل، ولكن شبه راجل هوي اللى بيغير من نجاح مراته، ومش بشوفه راجل والناس اللى بتغير بحقد ببعد عنها".

مطرب مليون مليون دولار نوال الزغبي القاهرة الدستور القاهرة والناس المطربة نوال الزغبي

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