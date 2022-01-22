استمرار حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بالقليوبية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا انتحل صفة ضباط شرطة وقاموا بالاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص انتحلوا صفة ضباط شرطة، ويقومون بالاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات التى يقومون باستخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وبحوزتهم 2 سلاح سلاح نارى وطبنجة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم التجديد لهم.