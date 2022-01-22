بديلة دنيا سمير غانم.. من هى رحمة أحمد بطلة «الكبير قوى» الجديدة

تصدرت الفنانة رحمة أحمد تريند جوجل بعدما تحدث المخرج أحمد الجندي عن مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس، والمقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٢، بديلة للفنانة دنيا سمير غانم، التي أدت دور "هدية" في المسلسل خلال الأجزاء الخمسة السابقة.

وبعد اعتذار دنيا سمير غانم عن عدم تقديم هذا الدور، واختيار رحمة أحمد لتكون «هدية الكبير قوي» الجزء السادس، نرصد أبرز المعلومات عنها.

- من مواليد 8 مايو عام 1994.

- درست في كلية العلوم جامعة حلوان.

- درست في معهد فنون مسرحية، وحصلت على ورشة نقابة المهن التمثيلية.

- بدأت نشاطها الفني من خلال مشاركتها في النشاط المسرحي لكلية علوم.

- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية في القطاع الخاص والتي أبرزها مسرحية «ديچافو» بالهناجر، إخراج أحمد فؤاد.

- شاركت في برنامج المقالب "ليلة غبرة" عام 2016.

- شاركت في برنامج "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين.

- بدأت حياتها من مسلسل أريد رجلًا.

- شاركت رحمة أحمد في حدوتة "مريم" من بطولة رشا مهدي وإسلام حافظ، وعفاف شعيب، وريم عبدالقادر وعدد من الأطفال، تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

- قدمت دور صفية في مسلسل قصر النيل.

- أول مشاركة في التليفزيون كان خلال برنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة».

- حصلت على أفضل ممثلة من مهرجان يوسف شاهين السينمائي للأفلام القصيرة عن فيلم "الظل"، وشاركت في دور صغير من مسلسل "ليه لا".

الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، بطولة الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، بالإضافة لمشاركة عدد من نجوم الفن كضيوف شرف من بينهم حمدي المرغني.

