عمود إنارة متهالك يثير الفزع بقرية نشيل بالغربية

سادت حالة من السخط والذعر بين أهالي قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بعد تآكل كبير في قاعدة أحد الأعمدة الكهربائية مما يؤدي إلى كارثة وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بوجود موجة من الصقيع خلال الأيام القادمة.

وأكد محمد مصطفى من أهالي القرية، أن المنطقة قريبة من مسجد ويتوسط عدد من المنازل التي تكتظ بالأطفال، مشيرًا لـ"الدستور" إلى أن الأهالي تقدموا بعدد من الشكاوى للوحدة المحلية وشركة الكهرباء دون جدوى.

وطالب المهندس عبد السميع أحمد، أحد أهالي القرية، من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سرعة التواصل مع رئيس شركة الكهرباء وخاصة أن الطقس غير مستقر ويمكن أن يحدث ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار.