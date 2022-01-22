السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عمود إنارة متهالك يثير الفزع بقرية نشيل بالغربية

عمود إنارة متهالك
عمود إنارة متهالك

سادت حالة من السخط والذعر بين أهالي قرية نشيل التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بعد تآكل كبير في قاعدة أحد الأعمدة الكهربائية مما يؤدي إلى كارثة وخاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بوجود موجة من الصقيع خلال الأيام القادمة.

وأكد محمد مصطفى من أهالي القرية، أن المنطقة قريبة من مسجد ويتوسط عدد من المنازل التي تكتظ بالأطفال، مشيرًا لـ"الدستور" إلى أن الأهالي تقدموا بعدد من الشكاوى للوحدة المحلية وشركة الكهرباء دون جدوى.

وطالب المهندس عبد السميع أحمد، أحد أهالي القرية، من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية سرعة التواصل مع رئيس شركة الكهرباء وخاصة أن الطقس غير مستقر ويمكن أن يحدث ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار.

بالصور عامود انارة متهالك يثير الفزع بقرية نشيل بمركز قطور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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