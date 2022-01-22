فوز أستاذ من جامعة الإسكندرية بجائزة «حمدان بن راشد آل مكتوم الألكسو»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور حلمي محمد الفيل، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية، بمناسبة فوزه بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/ الألكسو للبحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، التي أعلنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أول أمس الخميس 20/1/2022.

جدير بالذكر أن المسابقة تنافس فيها 130 بحثا من 13 دولة عربية للحصول على الجوائز الأربعة المقدمة من المنظمة، وفاز البحث المقدم من الدكتور حلمي الفيل بالمشاركة مع الدكتور علاء أيوب أستاذ علم النفس التربوي وتربية الموهوبين بجامعة أسوان، بعنوان "أثر الدعم المجتمعي أثناء جائحة كورونا في تلبية الاحتياجات وتنمية الالتزام المدرسي وقيم التطوع لدي الطلاب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة في البيئات الفقيرة".

يذكر أن هذه الجائزة تسعى إلى اكتشاف وتشجيع الباحثين التربويين المتمیزین من العرب، والتعریف بھم، وتعمیم الممارسات بین المعنیین في المیدان التربوي للاستفادة منھا، إضافة إلى إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة وفق المعايير الدولية لتحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.

وكان قد فاز فريق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية "أليكس إيجلز" بجائزة أفضل تصميم لطائرة بدون طيار، وذلك فى المسابقة الدولية الخامسة لإبتكار وتطوير المعدات غير المأهولة المقامة بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، والمركز الثاني في مسابقة إبداع 10 في فئة الإبتكارات الهندسية ومجال تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء، وبهذا يتأهل الفريق للمسابقة الدولية SAE المقامة بأمريكا هذا العام.

وقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة للفريق الفائز، على هذا الإنجاز المشرف، متمنياً لهم التوفيق، في باقي مراحل المسابقة العالمية.

وأكد قنصوة، أن الجامعة حريصة على دعم الأفكار الإبداعية لأبنائها الطلاب التي تتم خارج الصندوق فى مجال التكنولوجيا، والتى يمكن الاستفادة منها فى تطوير الصناعة، لافتاً أن هذا الإنجاز الواعد في مجال التكنولوجيا يخدم سوق العمل فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعي.