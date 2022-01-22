التحقيق مع 15 عنصرًا إجراميًا لاتهامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه

تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في اتهام 15 عنصرًا إجراميًا بغسـل قرابة 200 مليون جنيه، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 15 شخصًا لعدد 7 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا).