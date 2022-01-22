أخبار الطقس ورحمة أحمد.. الأكثر بحثًا في «جوجل» اليوم

تصدرت أخبار الطقس اهتمامات المصريين اليوم السبت، وشغلت بال الكثيرين من خلال المحرك العالمي «جوجل» وفقا لما أظهرته مؤشرات البحث.

وحلت رحمة أحمد ثانيًا بترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على "جوجل" محرك البحث العالمي، بينما جاء شام الذهبي كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

أخبار الطقس

تتوقع الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد اليوم السبت نهارًاعلى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ما عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء والتى يكون الطقس المتوقع معتدلاً.

ويسود طقس شديد البرودة خلال حالة الطقس اليوم السبت ليلاً على جميع الأنحاء ويصل حد الصقيع فى شمال الصعيد ووسط سيناء، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد منذ الساعة 4 فجرًا، وتسقط أمطار خلال توقعات اليوم السبت على السواحل الشمالية الغربية.

رحمة أحمد

تساءل العديد من هي رحمة أحمد بديلة دنيا سمير غانم، منذ إعلان التحاقها بدور البطولة في الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» مع أحمد مكي وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل وليلى عز العرب، وتُعد من أحد شباب المسرح الجامعي المحظوظين التي أتيحت لها الفرص للمنافسة بأدوار البطولة، وفي السطور التالية سوف نسرد لكم أبرز المعلومات عنها.

بدأت رحمة أحمد رحلتها مع الفن من المسرح الجامعي بجامعة حلوان بكلية العلوم، ومن ثم التحقت بورش بنقابة المهن التمثيلية، حتى تصبح أكثر إتقانا في أداء الأدوار.

شام الذهبي

كشفت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة عن موعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

أعلنت شام خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" عن اقتراب موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال، مشيرة إلى أنه سيكون في 2022، وفور إعلان الخبر وتفاعل الجمهور مع الخبر بالتصفيق الحار لتهنئتها، وظهر هلال خلال الحلقة كاشفة عن سبب حبه لشام قائلا: "اللي عند القلب مش محتاج تفكير هي ملاك متحرك، كنا أصدقاء منذ فترة وهناك كثير من الأمور المشتركة بيننا".