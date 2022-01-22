بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

بدأت امتحانات منتصف العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022م ، لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت.

حيث بدأ امتحان مادة اللغة العربية طلاب الصف الأول الثانوي العام، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة؛ حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.