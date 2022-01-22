السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي

طلاب
طلاب

بدأت امتحانات منتصف العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي 2021/2022م ، لطلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت.

حيث بدأ امتحان مادة اللغة العربية طلاب الصف الأول الثانوي العام، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة؛ حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

امتحانات الوطن منتصف المدارس الدولية الوطني لتر الله الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم تعديل على مستوى الجمهورية فيروس التواصل الدكتور طارق شوقي الكتاب المدرسى

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