حملات إزالة 87 حالة تعدٍ على المجاري المائية والرياحات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية لصيانة المجاري المائية بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وأيضًا إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 87 حالة تعدٍ في نطاق محافظات "الدقهلية - البحيرة - الغربية- المنوفية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جهته أكد المهندس سامي الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، استمرار التصدي لجميع أشكال وأنواع التعديات، بالإضافة إلى مواصلة حملات الإزالة الموسعة لكافة المخالفات على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف، والرياحات والمجاري المائية بأنحاء المحافظات، مشيراً إلى أنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة لكافة القطاعات المستفيدة ومنها الأنشطة الزراعية والاقتصادية.

مواجهة إلقاء القمامة ومخلفات البناء في المجاري المائية

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، أنه يتم تنفيذ أعمال متابعة يومياً لكافة المجارى المائية، وذلك لمنع إلقاء القمامة ومخلفات البناء ومنها الطوب والحجارة والتشوينات، وأيضًا قيام البعض بردم المجرى المائي مما يؤثر على وصول المياه إلى الأراضي الزراعية أثناء فترات الري.

وقال رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، إنه تم إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وفرعيه واسترداد أراضي الدولة، وذلك للحد من جميع أنواع المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والرياحات، مع تحويل المخالفات للنيابة العسكرية وإزالتها على نفقة المتعدين.