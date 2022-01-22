خيارات مقاعد المطبخ الحديثة لتناول الطعام موضة 2022

تعد مقاعد المطبخ عنصرًا مهمًا في معظم المطابخ، وعلى الرغم من وجود تصميمات بدونها، إلا أنها لا تزال قطعة مرغوبة للغاية في المطابخ الحديثة والمعاصرة، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع "digsdigs" أبرز خيارات مقاعد جزيرة المطبخ الحديثة والذكية.

مطبخ معاصر جميل مع خزانات ملطخة مطبخ ملطخة مع أسطح من الحجر ومقاعد سوداء جذابة وتركيبات.

مطبخ حديث مع خزانات بيضاء على طراز شاكر مطبخ كبيرة مع كراسي ومقاعد منسوجة ومصابيح معلقة.

مطبخ متباين جريء مع خزانات بيضاء على طراز شاكر مطبخ سوداء مع تخزين ومقاعد جلدية سوداء ومصابيح معلقة.

مطبخ عصري جريء مع خزانات سفلية باللون الرمادي الجرافيت وجدار من الطوب وغطاء أسود مطبخ كبيرة ومقاعد سوداء.

مطبخ تقليدي أنيق مع خزائن على طراز شاكر أسود مطبخ كبيرة مع تخزين ومنطقة جلوس قريبة.

مطبخ ساحلي مُجهز باللون الأزرق المحيطي مع بلاط باكسبلاش من الرخام الأبيض ومطبخ كبيرة ومصابيح معلقة عتيقة.

مطبخ معاصر باللون الرمادي الفاتح مع مطبخ بلون بحري متباين ومساحة صغيرة لتناول الطعام مع بعض المقاعد الخشبية الملطخة.

مطبخ حديث رائع مع خزائن سفلية بيضاء وجزيرة مطبخ باللون الرمادي الغرافيتي ومصابيح معدنية معلقة ومقاعد خشبية.

مطبخ مزرعة خضراء داكنة مع خزائن على طراز شاكر، وطاولة يمكن استخدامها ومطبخ ومقاعد سوداء عتيقة.

مطبخ عتيق رائع مع خزانات بيضاء ومطبخ ملطخة بأرجل عتيقة ومصابيح معلقة أنيقة ومقاعد منسوجة.

مطبخ بسيط رائع مع خزانات بيضاء وأسطح من الرخام الرمادي وبلاط باكسبلاش و مطبخ سوداء مع سطح عمل شلال ومقاعد سوداء.

مطبخ مزرعة مع خزانات على طراز شاكر كريمي، ومطبخ باللون الأزرق المخضر مع أسطح عمل من جزار ، ومقاعد خشبية وغطاء رقيق.

مطبخ مزرعة مع خزائن بيضاء وغطاء كبير ومصابيح معلقة و مطبخ باللون الرمادي الجرافيت ومقاعد خشبية.

مطبخ أبيض جديد مع طابع بيت المزرعة ، مع مطبخ كبيرة مع تخزين ومنطقة جلوس ومصابيح زجاجية معلقة.

مطبخ معاصر رائع مع كابينات شاكر بيضاء ورمادية اللون ، وغطاء ملون ، ومطبخ ملون ، ومصابيح معلقة سوداء ومقاعد منسوجة

مطبخ أبيض متجدد الهواء مع خزانات على طراز شاكر، ورفوف ملطخة وغطاء، ومطبخ كبيرة مع خزانة تخزين ومساحة لتناول الطعام.

مطبخ معاصر بخزائن بيضاء وملطخة و مطبخ بيضاء ومقاعد منسوجة باللون الأسود ومصابيح معلقة.

مطبخ حديث مع خزانات سفلية ملطخة وعوارض خشبية في السقف و مطبخ خضراء داكنة وأسطح تيرازو.

مطبخ حديث مع خزانات سفلية خضراء ورف مفتوح فوقها، ومطبخ أنيقة بألواح خشبية وسطح من الحجر، ومقاعد طويلة.

مطبخ أبيض حديث مع كبائن شاكر وكراسي ملونة ومصابيح زجاجية وبلاط باكسبلاش من الرخام الأبيض.

مطبخ مفعم بالحيوية مع لمسات عتيقة ، مع شاكر وخزائن خشبية ، ومطبخ كبيرة مع مقاعد بيضاء أنيقة وثريا كريستال.

مطبخ بسيط مع تناقضات، مع خزانات ملطخة وأسطح كونترتوب خرسانية وخزائن علوية سوداء و مطبخ كبيرة بها مقاعد.

مطبخ بسيط مع خزانات أنيقة رمادية وملطخة ، وطاولات خلفية من الرخام الأبيض وأسطح عمل ، و مطبخ صغيرة مع مقاعد سوداء.

مطبخ حديث وجيد التهوية مع خزائن بيضاء على طراز شاكر، ومطبخ صغيرة يمكن استخدامها كطاولة ، ومصابيح معلقة من النحاس.

مطبخ حديث باللون الرمادي الجرافيت مع مطبخ كبيرة تظهر بها مقاعد مأدبة مدمجة فيه.