بايدن يزور اليابان فى فصل الربيع

قال مسئول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى اليابان خلال أواخر فصل الربيع من العام الجاري، حيث يشترك في قمة رباعية مباشرة مع سائر رؤساء الرباعية الأمنية التي تضم اليابان وأستراليا والهند.



جاء الكشف عن هذه القمة بعد اللقاء الافتراضي الذي تم، بين بايدن ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذي ناقش فيه الجانبان التحالف العسكري بين البلدين، والتوترات في خليج تايوان، والترسانة الصينية النووية المتنامية.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بايدن قبل دعوة كيشيدا لزيارة اليابان، لتكون أول زيارة له إلى قارة آسيا، التي تعهد بأن يضع لها أولوية برغم التفاته للتوترات مع روسيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر، يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في فبراير في واشنطن، على ما أعلنت مسؤولة الجمعة نافية معلومات عن خلاف بين المسؤولين.

وأوردت مجلة «دير شبيجل» الألمانية الجمعة أن المستشار رفض دعوة لعقد «لقاء في اللحظة الأخيرة» هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي لبحث الأزمة مع روسيا حول أوكرانيا.

وصرح متحدث باسم شولتس لوكالة فرانس برس: «يمكنني أن أقول لكم إن المعلومات التي تفيد بأن المستشار رفض دعوة وجهها الرئيس بايدن في اللحظة الأخيرة غير صحيحة».

كذلك صدر نفي من الجانب الأمريكي، إذ أكدت مسؤولة رافقت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الأوروبية هذا الأسبوع أن هذه القصة غير صحيحة إطلاقا، إنها ملفقة بالكامل.

وقالت لصحفيين في الطائرة التي كانت تعيد بلينكن إلى الولايات المتحدة إن الرئيس أجرى مكالمة جيدة مع المستشار ويسرّه أن يستقبله في واشنطن في فبراير.

ولم تؤكد برلين رسميا هذه الزيارة حتى الآن، بينما ألمانيا في صلب المحادثات الجارية لإقرار عقوبات غير مسبوقة توعد الغرب بها موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، إذ ذكرت واشنطن من محاور الرد على أي هجوم روسي رفض برلين وضع خط انابيب الغاز "نورد ستريم 2" في الخدمة، وهو مشروع يراهن عليه الكرملين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا بدون المرور عبر أوكرانيا.