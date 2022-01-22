السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يزور اليابان فى فصل الربيع

بايدن
بايدن

 قال مسئول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى اليابان خلال أواخر فصل الربيع من العام الجاري، حيث يشترك في قمة رباعية مباشرة مع سائر رؤساء الرباعية الأمنية التي تضم اليابان وأستراليا والهند.


جاء الكشف عن هذه القمة بعد اللقاء الافتراضي الذي تم،  بين بايدن ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا، والذي ناقش فيه الجانبان التحالف العسكري بين البلدين، والتوترات في خليج تايوان، والترسانة الصينية النووية المتنامية.
 

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بايدن قبل دعوة كيشيدا لزيارة اليابان، لتكون أول زيارة له إلى قارة آسيا، التي تعهد بأن يضع لها أولوية برغم التفاته للتوترات مع روسيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

 

وعلى صعيد آخر،  يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في فبراير في واشنطن، على ما أعلنت مسؤولة الجمعة نافية معلومات عن خلاف بين المسؤولين.

 

وأوردت مجلة «دير شبيجل» الألمانية الجمعة أن المستشار رفض دعوة لعقد «لقاء في اللحظة الأخيرة» هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي لبحث الأزمة مع روسيا حول أوكرانيا.

 

وصرح متحدث باسم شولتس لوكالة فرانس برس: «يمكنني أن أقول لكم إن المعلومات التي تفيد بأن المستشار رفض دعوة وجهها الرئيس بايدن في اللحظة الأخيرة غير صحيحة».

 

كذلك صدر نفي من الجانب الأمريكي، إذ أكدت مسؤولة رافقت وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الأوروبية هذا الأسبوع أن هذه القصة غير صحيحة إطلاقا، إنها ملفقة بالكامل.

 

وقالت لصحفيين في الطائرة التي كانت تعيد بلينكن إلى الولايات المتحدة إن الرئيس أجرى مكالمة جيدة مع المستشار ويسرّه أن يستقبله في واشنطن في فبراير.

 

ولم تؤكد برلين رسميا هذه الزيارة حتى الآن، بينما ألمانيا في صلب المحادثات الجارية لإقرار عقوبات غير مسبوقة توعد الغرب بها موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، إذ ذكرت واشنطن من محاور الرد على أي هجوم روسي رفض برلين وضع خط انابيب الغاز "نورد ستريم 2" في الخدمة، وهو مشروع يراهن عليه الكرملين لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا بدون المرور عبر أوكرانيا.

دعوة أمن لقاء العسكري اليابان الصين روسي رئيس الوزراء بايدن الصينية لوز روسيا الادارة الامريكية الشرق الأمريكي نووية رئيس الوزرا الوزراء امريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

ليس حكرًا على الرجال.. كل ما تريد معرفته عن العجز الجنسى للإناث

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 341.63 مليون حالة

زلزال بقوة 6 درجات يهز إقليم سارانجانى بالفلبين

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية