الجارديان: تراجع التطعيم بين الأطفال فى أمريكا وسط ارتفاع فى حالات كوفيد-19

على الرغم من أن الولايات المتحدة شهدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن معدل التطعيم بينهم يشهد تراجعا، حسبما ذكرت صحيفة ((الجارديان)).

وأفادت الصحيفة البريطانية نقلا عن بيانات من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أنه تم تأكيد نحو مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لدى الأطفال في البلاد خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير، بزيادة قدرها 69 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وهي أعلى أربع مرات من ذروة الشتاء الماضي.

إلا أنها لفتت إلى أن 18.8 في المائة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما وأكثر بقليل من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يتم تطعيمهم بالكامل، بحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بالرغم من أن مضاعفات كوفيد-19 بالنسبة للأطفال أكثر ندرة من البالغين، إلا أنها لا تزال تحدث، والمزيد من الحالات تعني المزيد من الاحتمالات لتعرض الأطفال للإصابة باعتلالات خطيرة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.