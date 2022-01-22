الليلة.. افتتاح ملتقى اللوتس للفن التشكيلى بقاعة زياد بكير

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان طاهر عبد العظيم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، في السادسة من مساء اليوم السبت، معرض "ملتقى اللوتس" للفن التشكيلي، والذي يقام بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية، ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري.

يضم المعرض السنوى للملتقى العديد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل لنحو 12 من الفنانات المصريات اللاتى يقدمن زوايا مختلفة من الأساليب الفنية التي تعبر عن البيئة المصرية وجمالها، تحت إشراف ومشاركة كلا من الفنانتين سلوي الحمامصي وعبير غنيم.



ويضم المعرض أعمال مجموعة متميزة من الفنانات التشكيليات وهن: أميمة أحمد الجميل، رندة القراقصي، عليا سامي، ماجدة خوخة، ماجدة علي، منال السيد، أميرة سماحة، دينا المصري، نشوي مختار ومروة محمد.

ــ فيولينة شرارة فى ضيافة السيمفونى بقيادة إيطالية على المسرح الكبير

في سياق متصل، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم، حفل موسيقي تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤانى بومبيو ومصاحبة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .

يتضمن برنامج الحفل المؤلفة الشهيرة "صور فى المعرض" لموسورسكى والتى تمثل إحدى الأيقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى. حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات. بالأضافة إلى افتتاحية إيجمونت لبيتهوڤن، كونشيرتو الڤيولينه والأوركسترا لتشايكوڤيسكى .

يُذكر أن الفنان الدكتور "حسن شرارة" تتلمذ علي يد والده الفنان عطية شرارة، درس الفيولينه علي يد العديد من الخبراء الأجانب والمصريين، منهم تبشارش، إيراكلى، ومحمد حجاج.

أما أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .

