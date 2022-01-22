السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. افتتاح ملتقى اللوتس للفن التشكيلى بقاعة زياد بكير

الدكتور مجدي صابر
الدكتور مجدي صابر

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنان طاهر عبد العظيم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، في السادسة من مساء اليوم السبت، معرض "ملتقى اللوتس" للفن التشكيلي، والذي يقام بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية، ويستمر حتى التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري.

 

يضم المعرض السنوى للملتقى العديد من اللوحات الزيتية والمائية والباستيل لنحو 12 من الفنانات المصريات اللاتى يقدمن زوايا مختلفة من الأساليب الفنية التي تعبر عن البيئة المصرية وجمالها، تحت إشراف ومشاركة كلا من الفنانتين سلوي الحمامصي وعبير غنيم.

ويضم المعرض أعمال مجموعة متميزة من الفنانات التشكيليات وهن: أميمة أحمد الجميل، رندة القراقصي، عليا سامي، ماجدة خوخة، ماجدة علي، منال السيد، أميرة سماحة، دينا المصري، نشوي مختار ومروة محمد.

 

ــ فيولينة شرارة فى ضيافة السيمفونى بقيادة إيطالية على المسرح الكبير
في سياق متصل، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم، حفل موسيقي تقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو الإيطالى چيوڤانى بومبيو ومصاحبة عازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .

 

يتضمن برنامج الحفل المؤلفة الشهيرة "صور فى المعرض" لموسورسكى والتى تمثل إحدى الأيقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى. حيث استلهمها من معرض تشكيلى أقامته أكاديمية الفنون في سان بطرسبرج عام 1874 للفنان فكتور هارتمان واستخدم المفردات الموسيقية في التعبير عن مضمون اللوحات. بالأضافة إلى افتتاحية إيجمونت لبيتهوڤن، كونشيرتو الڤيولينه والأوركسترا لتشايكوڤيسكى .

 

يُذكر أن الفنان الدكتور "حسن شرارة" تتلمذ علي يد والده الفنان عطية شرارة، درس الفيولينه علي يد العديد من الخبراء الأجانب والمصريين، منهم تبشارش، إيراكلى، ومحمد حجاج.

 

أما أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم .
 

ملتقي اللوتس للفن التشكيلي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا قاعة زياد بكير الفنان طاهر عبد العظيم دكتور حسن شرارة

مواد متعلقة

بيت الحكمة تصدر النسخة العربية لرواية "رحلة إلى الشمال" لـ شيو تسي تشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

أهالي عقار محرم بك المنهار بالإسكندرية يروون مأساتهم (فيديو)

تخصيص 283 مليار جنيه بموازنة «2021 /2022» للحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الصحف

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

الاتحاد الأوروبي يهنيء كمبوديا على توليها رئاسة الآسيان

الري تكشف آخر معدلات تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية