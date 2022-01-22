إيران بصدد استعادة حقها بالتصويت فى الأمم المتحدة

أعلنت مصادر أمميّة أنّ إيران بصدد استعادة حقّها بالتصويت في الأمم المتحدة بعد إفراجها عن أكثر من 18 مليون دولار وتحويلها إلى حساب للمنظّمة الدوليّة في سيول.



وقال أحد هذه المصادر لوكالة" فرانس برس" الإخبارية الفرنسية، طالبًا عدم كشف هويته إنّ وصول "هذه الأموال متوقّع الأحد أو الاثنين".



كانت إيران فقدت في 11يناير حقّها بالتصويت بسبب ديون كبيرة مستحقّة للمنظّمة.



وتنصّ المادّة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على تعليق حقّ التصويت في الجمعيّة العامّة لأيّ دولة يكون مبلغ متأخّراتها مساويًا أو أعلى من المساهمة المستحقّة عليها عن العامين المنصرمين.



في 11 يناير، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتعيّن على إيران دفع 18.4 مليون دولار لاستعادة حقّها بالتصويت.



وقالت طهران إنّها لا تستطيع الوفاء بالحدّ الأدنى المطلوب لتسديد ديونها في الأمم المتحدة بسبب العقوبات الاقتصاديّة والماليّة التي تفرضها واشنطن.



وبعد مفاوضات استمرّت أشهرًا، مُنحت طهران إعفاءً في حزيران/يونيو يسمح لها بدفع مستحقّاتها واستعادة حقّ التصويت.



في بداية يناير، أكّدت وزارة الخارجيّة الإيرانيّة التزام طهران "تسديد مساهماتها المستحقّة بالكامل والإيفاء بوعدها"، لكنّها لم تتمكّن من التسديد "بسبب العقوبات الأميركيّة الجائرة وغير القانونيّة".



وأضافت في بيان أنّ "على الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامّة أن يأخذا بالاعتبار الظروف الخاصّة للدول التي تُواجه عقوبات غير قانونيّة وألا يتردّدا في مساعدة الدول على تسديد مستحقّاتها".



تبلغ موازنة التشغيل السنويّة للأمم المتحدة التي تمّت الموافقة عليها في ديسمبر نحو 3 مليارات دولار. وتبلغ ميزانيّة عمليّات حفظ السلام المنفصلة والتي تمّت الموافقة عليها في حزيران/يونيو 6,5 مليارات دولار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية عن تسجيل 20 حالة وفاة و5276 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيران حتى ظهر اليوم إلى 132 ألفًا و172 حالة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وحسب الوزارة، تم تسجيل 5 آلاف و276 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 6 ملايين و241 ألفًا و843 شخصا.

وأضافت أن 1228 شخصًا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج، ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس، ومن غادروا المستشفيات في إيران، بلغ 6 ملايين و75 ألفًا و730 شخصًا حتى الآن.