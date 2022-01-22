السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أنطونيو جوتيريش يدعو للتسوية الدبلوماسية فى أوكرانيا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لخفض التوتر حول أوكرانيا، وتسوية كل القضايا بطرق دبلوماسية حصرا.

 

وقال جوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة: "أتعهد ببذل كل الجهود من أجل حث المجتمع الدولي وتكثيف المساعي نحو السلام".

وتابع قائلا: "من الضروري خفض التوتر في أوكرانيا. وندعو إلى تسوية جميع القضايا بطرق دبلوماسية حصرا".

 

وأشار جوتيريش إلى "تزايد عدم الثقة" بين الدول الكبرى في العالم.

 

يذكر أن النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا مستمر منذ عام 2014. وفي الفترة الأخيرة ازداد حدة التوترات حول أوكرانيا، حيث تتهم كييف والدول الغربية روسيا بحشد القوات على الحدود الأوكرانية والتحضير للهجوم العسكري على البلاد، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.

أوكرانيا يدعو وكر دبلوماسية دبلوماسي جوتيريش الدبلوماسية الدبلوماسي

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