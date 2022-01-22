السبت 22 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قاض أمريكى يحظر إلزام العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح كورونا

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

حظر قاض فيدرالي أمريكي، إلزام إدارة الرئيس جو بايدن العمال الفيدراليين بالحصول على لقاح كورونا، وقضى بأن "الحكومة لا يمكنها معاقبة أولئك الذين يختارون عدم التطعيم".‏

 

وقال القاضي، جيفري براون، من ولاية تكساس إن حكمه كان حول "ما إذا كان بإمكان الرئيس بجرة قلم ودون تدخل من الكونجرس، أن يطلب من ملايين الموظفين الفيدراليين الخضوع لإجراء طبي كشرط لتوظيفهم"، بحسب صحيفة "ذي هيل".

 

وأعلن بايدن في سبتمبر الماضي عن إلزام الموظفين الفيدراليين بالحصول على لقاح "كورونا" بغرض التخفيف من تفشي متحور "دلتا" المتفشي آنذاك.

 

وفي الأسبوع الماضي، حظرت المحكمة العليا أوامر بايدن الإلزامية بشأن الحصول على اللقاح أو الخضوع لاختبار "كوفيد-19" بالنسبة للشركات الخاصة التي يعمل بها أكثر من 100 موظف.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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