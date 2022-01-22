معهد صحة برازيلى يرصد ارتفاعا بنسبة 23% فى إصابات سارس

ذكر معهد الصحة البرازيلي "فيوكروز" في نشرته، إنفوجريب، أن هناك زيادة بنسبة 23 % في حالات مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في البرازيل في الأسبوع الماضي من 13 ألف حالة إلى 16 ألفا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأفادت النشرة بأن اثنين وعشرين من أصل 27 وحدة اتحادية بها واحدة على الأقل من منطقة الماكرو التي تعد فيها الحالات مرتفعة جدا أو شديدة للغاية.



وأوضحت النشرة أن ولايتي روندونيا ورورايما هما الولايتان الوحيدتان اللتان بدأ فيهما اتجاه الحالات إلى الانخفاض أو الاستقرار على المدى الطويل (الستة أسابيع الأخيرة) وعلى المدى القصير (الثلاثة أسابيع الماضية).

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و350 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البرازيل إلى 23 مليونا و585243 منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622205، بحسب بيانات الوزارة.

ووفقا لإحصاء لرويترز فإن حصيلة الوفيات في البرازيل هي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.