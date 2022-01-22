السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

معهد صحة برازيلى يرصد ارتفاعا بنسبة 23% فى إصابات سارس

إصابات سارس
إصابات سارس

ذكر معهد الصحة البرازيلي "فيوكروز" في نشرته، إنفوجريب، أن هناك زيادة بنسبة 23 % في حالات مرض الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في البرازيل في الأسبوع الماضي من 13 ألف حالة إلى 16 ألفا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


وأفادت النشرة بأن اثنين وعشرين من أصل 27 وحدة اتحادية بها واحدة على الأقل من منطقة الماكرو التي تعد فيها الحالات مرتفعة جدا أو شديدة للغاية.
 

وأوضحت النشرة أن ولايتي روندونيا ورورايما هما الولايتان الوحيدتان اللتان بدأ فيهما اتجاه الحالات إلى الانخفاض أو الاستقرار على المدى الطويل (الستة أسابيع الأخيرة) وعلى المدى القصير (الثلاثة أسابيع الماضية).  

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية  تسجيل 168495 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و350 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البرازيل إلى 23 مليونا و585243 منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 622205، بحسب بيانات الوزارة.

ووفقا لإحصاء لرويترز فإن حصيلة الوفيات في البرازيل هي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

ارتفاع معهد صحة إصابات رصد برازيل سارس بنسبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

المغرب: أكثر من 49 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

صحيفة: ألمانيا تعرقل تسليم إستونيا أسلحة ألمانية لأوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن منفتح على لقاء بوتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية