السبت 22 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تصف تعليق أمريكا لرحلات شركات الطيران الصينية بأنه غير معقول

الطيران الصيني
الطيران الصيني

وصفت الحكومة الصينية  قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة بأنه "غير معقول على الإطلاق".
 

وقالت وزارة النقل الأمريكية إنه تم تعليق الرحلات الجوية استجابة لقرار الصين تعليق 44 رحلة طيران لشركات يونايتد إيرلاينز
وأمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز في الأسابيع الأخيرة.
 

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد -19 "تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة".
 

وأضاف "من غير المعقول على الإطلاق أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس. نحث الجانب الأمريكي على الكف عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية."

الصين أمريكا على الصينية طيران شركات الطيران تعليق رحلات الصينى شركات الطيران الصينية صيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

متحدث الخارجية العراقية يوجه الشكر لمصر على دعم بلاده فى مواجهة الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية