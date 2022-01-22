الصين تصف تعليق أمريكا لرحلات شركات الطيران الصينية بأنه غير معقول

وصفت الحكومة الصينية قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق 44 رحلة لشركات الطيران الصينية إلى الولايات المتحدة بأنه "غير معقول على الإطلاق".



وقالت وزارة النقل الأمريكية إنه تم تعليق الرحلات الجوية استجابة لقرار الصين تعليق 44 رحلة طيران لشركات يونايتد إيرلاينز

وأمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز في الأسابيع الأخيرة.



وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن سياسة حظر بعض الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات إصابة بكوفيد -19 "تم تطبيقها بالتساوي على شركات الطيران الصينية والأجنبية بطريقة عادلة ومنفتحة وشفافة".



وأضاف "من غير المعقول على الإطلاق أن تعلق الولايات المتحدة رحلات الخطوط الجوية الصينية على هذا الأساس. نحث الجانب الأمريكي على الكف عن تعطيل وفرض قيود على رحلات الركاب العادية لشركات الطيران الصينية."