السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن منفتح على لقاء بوتين

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "منفتح" على التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن كان ذلك مناسبا".

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك أي خطط لعقد لقاء جديد بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، إن "الرئيس (بايدن) دائما يثمن كل التثمين التعامل مع الزعماء، ولكن علينا أن نحدد ما إذا سيكون ذلك الخطوة المناسبة التالية".

 

وتابعت إن عقد اللقاء بين الرئيسين "قد يكون الخطوة التالية وقد لا يكون، وليس بوسعي الإدلاء بتوقعات بشأن ما إذا سيحدث ذلك ومتى".

 

وأضافت: "ولكن في حال كانت هناك توصية وإذا اعتبرنا أنه سيكون فعالا في المرحلة الراهنة من المناقشات، فإن الرئيس بالطبع منفتح دائما على التواصل".

 

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح متحدثا من جنيف حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة اللقاءات مع روسيا على مستوى القمة.

وقبل ذلك قال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، إن إمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين لا تزال قائمة.

 

وعلى صعيد آخر،  قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن واشنطن تجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ إذا ساء الوضع الأمني ​​في أي بلد.


وأضافت بساكي، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول خطط إجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، "إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ كما نفعل دائمًا في حالة.. تدهور الوضع الأمني ​​في أي بلد حول العالم، تقوم وزارة الخارجية بهذا التقييم"، حسبما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.
وأفادت وكالة (بلومبرج  نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس إجلاء أفراد أسر الدبلوماسيين من أوكرانيا.
 

يُزعم أنه من المخطط أن يتمكن الموظفون غير الأساسيين من مغادرة أوكرانيا طواعية ولكن سيتم إصدار أوامر لعائلاتهم بالعودة إلى ديارهم.
 

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية إعلانا في غضون أيام قليلة، وفقا للتقرير.

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