السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الأوروبية: «أوميكرون» يسود أوروبا حاليًا

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت وكالة الصحة الأوروبية، أن المتحور "أوميكرون" بات الآن السائد في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

 

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ومقره ستوكهولم، في تقرير أسبوعي: "لقد تغير نمط انتقال أوميكرون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية من مجتمعي إلى سائد".

 

وتضم المنطقة الاقتصادية الأوروبية 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

 

ووفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن "أوميكرون" الذي تم رصده مبدئيا في جنوب إفريقيا في نوفمبر، أصبح الآن "مهيمنا في غالبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية" مع "انتشار بنسبة 78% في المتوسط".

 

وتشهد أوروبا حاليا تفشيا لكوفيد-19، حيث ارتفع عدد الحالات في هذه القارة بنسبة 9% الأسبوع الماضي، وفقا لتعداد وكالة "فرانس برس".

 

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن "أوميكرون" قد يصيب نصف سكان القارة بحلول مارس.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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