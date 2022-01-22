انطلاق امتحانات نصف العام لطلاب الصفيين الخامس والسادس الابتدائى.. اليوم

تنطلق امتحانات نصف العام الدراسي بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، لطلاب الصفيين الخامس والسادس الابتدائي، محافظة القاهرة، اليوم السبت.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشدده، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثاني، قائلًا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

وطالبت الوزارة بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقي اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد منتصف العام الدراسي في كافة المدارس.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد على إقامة الامتحانات في موعدها وعدم وجود نيه لأى تأجيل بسبب فيروس كورونا المستجد.