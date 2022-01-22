السبت 22 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تجرى تخطيطًا للطوارئ إذا ساء الوضع الأمنى ​​فى أى بلد

جين بساكي
جين بساكي

 قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن واشنطن تجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ إذا ساء الوضع الأمني ​​في أي بلد.


وأضافت بساكي، في إفادة صحفية ردا على سؤال حول خطط إجلاء المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا، "إننا نجري تخطيطًا صارمًا للطوارئ كما نفعل دائمًا في حالة.. تدهور الوضع الأمني ​​في أي بلد حول العالم، تقوم وزارة الخارجية بهذا التقييم"، حسبما أفادت صحيفة ذا هيل الأمريكية.


وأفادت وكالة (بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس إجلاء أفراد أسر الدبلوماسيين من أوكرانيا.


يُزعم أنه من المخطط أن يتمكن الموظفون غير الأساسيين من مغادرة أوكرانيا طواعية ولكن سيتم إصدار أوامر لعائلاتهم بالعودة إلى ديارهم.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية إعلانا في غضون أيام قليلة، وفقا للتقرير.

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