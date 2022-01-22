التعاون الخليجى يرحِّب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة الهجمات الحوثية فى الإمارات

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع اليوم، الذي أدان هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة،وقعت يوم الاثنين الماضي.



وأشار الحجرف -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية- إلى أن صدور هذا البيان عن مجلس الأمن يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.



وعلى جانب أخر، أدانت النمسا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وألكسندر شالنبرغ​ وزير خارجية النمسا.



وأكد وزير خارجية النمسا، إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.



وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

وعلى صعيد آخر، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأراضي الإماراتية.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الافريقي، أن رئيس المفوضية، تابع تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مؤسسات مدنية في الإمارات العربية المتحدة.

وأدان رئيس المفوضية، بشدة هذا العمل الإجرامي البشع، كما تقدم بصادق العزاء لقيادة و حكومة وشعب الإمارات و لذوي الضحايا، متمنيًا للجرحى عاجل الشفاء.

وجدد دعوته إلى مضاعفة التضامن الدولي ضد الإرهاب، والذي تشكل القارة الأفريقية أول المتضررين منه في مناطق عديدة منها.