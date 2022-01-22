السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 22-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت نهارًا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطارًا خفيفة وهبوب رياحًا على السواحل الشمالية الغربية، وبالنسبة لشحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 08
الإسكندرية 16 09
وادي النطرون 16 09
طنطا 16 08
شبين الكوم 16 08
دمنهور 16 08
بلطيم 17 09
مطروح 16 08
السلوم 16 09
سيوة 15 04
بورسعيد 15 08
دمياط 15 07
الزقازيق 16 07
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 16 07
السويس 16 08
العريش 14 07
رفح 14 07
رأس سدر 16 08
نخل 13 01
نويبع 18 10
طابا 16 10
كاترين 08 00
الطور 18 10
شرم الشيخ 18 13
الغردقة 19 13
مرسى علم 17 10
الفيوم 16 03
بني سويف 16 03
المنيا 16 04
أسيوط 16 05
سوهاج 16 05
قنا 16 05
الأقصر 18 07
أسوان 19 08
إدفو 20 07
أبو سمبل 20 07
الوادي الجديد 17 07
الشلاتين 22 10
أبو رماد 21 11
حلايب 21 11
رأس حدربة 22 11

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج بني سويف صور الوادي الجديد الحرارة الطقس كاترين المنيا مطروح مرسى علم الوجه البحري البحر المتوسط نويبع درجات الحرارة السبت حالة الطقس

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