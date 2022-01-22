السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد فهمى يكشف تفاصيل برنامجه الجديد «أحلى كلام» على شاشة الحياة

أحمد فهمى
أحمد فهمى

يستعد الفنان والمطرب، أحمد فهمي، لتقديم برنامج جديد، يحمل اسم أحلى كلام، ومن المقرر عرضه قريبًا على شاشة الحياة.

وقال الفنان أحمد فهمي، في بيان صحفي له، إن البرنامج يحتوي على عدد من الفقرات التي تتسم بالمرح، فسيكون هناك ألعاب ذهنية، بالإضافة لففرات المزيكا والغناء.

وطرح أحمد فهمي، مؤخرًا، الإعلان التشويقي للبرنامج، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في الإعلان وهو يتحدث عن مواهبه، بداية من العزف على آلة الكمان، ثم الغناء والتمثيل مرورًا إلى تقديم البرامج.

وسبق وقدم أحمد فهمي برامج تليفزيونية مثل: آراب أيدول، كما شارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور في برنامج سهرانين معاكم بالبيت، والذي أذيع على شاشة "mbc".

وكان المطرب و الفنان أحمد فهمي، قد تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل «الرواية»، والذي يضم كوكبه من كبار النجوم، و تدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، أثناء ليلة الافتتاح، في إطار ملء بالغموض والإثارة والتشويق بنوعية دراما جديدة ومختلفة على الوطن العربي، وجارٍ حاليًا التعاقد مع باقي أبطال المسلسل؛ وهو من نوعية المسلسلات الـ10 حلقات.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد فهمي وأبطال المسلسل في تصوير أولى مشاهده خلال أيام في الديكور الرئيسي للعمل.

 مسلسل «الرواية» تأليف شادي محسن، وأمير شوقي، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفي، إخراج أمير شوقي.

و كشف أحمد فهمي مؤخرًا ولأول مرة كواليس تواجد تمثال له في متحف "مدام توسو" بدبي ويعتبر الفنان المصري الوحيد المتواجد في متحف توسو دبي.

وطرح فريق «واما» مؤخرًا الذي يتكون من الرباعي أحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، ونادر حمدي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «نجمة معدية» على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي احمد فهمى واما برنامج احلى كلام

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وائل لطفي

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