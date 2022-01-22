السبت 22 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يعرض 3 فبراير.. فيصل ابن علي يشارك في مسلسل «لبحث عن علا» مع هند صبري

فيصل بن علي
فيصل بن علي

يشارك الفنان فيصل ابن علي المشهور ب"فيصل تيست"، في مسلسل "البحث عن علا" للنجمة هند صبري، المقرر عرضه   فبراير المقبل على شبكة نتفليكس.
ويجسد فيصل دور أحد أفراد، أسرة علا التي تضم زوجها هشام (الفنان هاني عادل)، ابنتها نادية (أيسل رمزي) وسليم (عمر شريف)، والدتها سهير(الفنانة سوسن بدر).
وفي المسلسل حياة علا تختلف كلياً فجأة، فبعد طلاقها تنطلق علا في رحلة البحث عن ذاتها بالإضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجهها في تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كلياً. 
رحلة البحث عن علا تُعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي الذي يذكرنا بالشخصية المحبوبة "علا عبدالصبور".
مسلسل البحث عن علا يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، يضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، و ياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف. وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبدالوهاب.
يشهد المسلسل عودة الشخصية المحبوبة علا عبد الصبور والتي تلعب دورها النجمة الموهوبة هند صبري. تواجه علا عبد الصبور تحديات مختلفة خلال المرحلة الجديدة من حياتها وتكتشف حقائق ومفاجآت  لم تكن تعلم بوجودها.
"البحث عن علا" من بطولة النجمة هند صبري، والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال ومن إخراج هادي الباجوري.
سيعرض مسلسل "البحث عن علا"  في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة و مدبلج إلي ٤ لغات يوم 3 فبراير حصرياً على نتفليكس.

فيصل بن علي الفنان فيصل بن علي البحث عن علا مسلسل البحث عن علا هند صبري

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وائل لطفي

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