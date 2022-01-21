التصدي لآثار التغيرات المناخية واجتماع رئيس البورصة.. حصاد «البيئة» خلال أسبوع

شهد حصاد وزارة البيئة عدد من الأحداث الهامة خلال الأسبوع، حيث التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة "رولا دشتي" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والوفد المرافق لها، لبحث إمكانية تقديم لجنة "الإسكو" أوجه الدعم الممكن لمصر سواء الفني أوالتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة فيما يخص تنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

https://www.dostor.org/3690499

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور على أبو سبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة «إيكاردا» والوفد المرافق له، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تغير المناخ بحضور القيادات المعنية، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.

https://www.dostor.org/3690338

عقدت «فؤاد»، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لعرض دور البورصة في المساهمة في مواجهة قضية التغيرات المناخية، خاصة فى ظل استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، بحضور وفد من قيادات ومسئولي البورصة المصرية.

https://www.dostor.org/3689659

كما عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها سلسلة من ورش العمل التدريبية في مجال تصنيف المخلفات الصلبة البلدية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz، ضمن خطة عمل البرنامج بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمله «كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا».

https://www.dostor.org/3689023

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون لتوعية الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية على المستوى الوطني، ودعم مشاركة الشباب فى تنظيم وأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسفير وائل أبوالمجد والسفير محمد نصر والسفير أيمن ثروت كممثلين لوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبدالرحيم نقطة الاتصال الوطنية لمؤتمر التغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارتين.

https://www.dostor.org/3686693