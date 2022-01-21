الجمعة 21 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. امتحانات نصف العام للصفين الخامس والسادس الابتدائى

امتحانات
امتحانات

يستعد طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، لعقد امتحانات نصف العام بالعام الدراسي الحالي 2021-2022 بمحافظة القاهرة، غدا،  كما يستكمل صفوف النقل الإعدادي امتحاناتهم.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: «إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل».

في ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا هاما لمديريات التعليمية، بجميع محافظات الجمهورية، بضرورة تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وذلك فى إطار خطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة ومتابعة الوضع الوبائي الراهن.

كما طالبت الوزارة بضرورة التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، ومتابعة نسب تلقى اللقاح لكافة العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية والسماح لمتلقى للقاح بدخول المؤسسات التعليمية فقط، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد والصادرة من وزارة الصحة من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة ومديرية وإدارة.

مصير الطالب مصاب كورونا ودخوله الامتحانات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذي تم التأكيد بإصابته بفيروس كورونا فى ضوء المستندات المقدمة يسمح له بتأجيل اختبار الفصل الدراسي الأول، بعد منتصف العام الدراسي فى كافة المدارس.

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وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

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