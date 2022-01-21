الجمعة 21 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دول الاتحاد الأوروبى تطالب بدعم مالى لحماية حدودها

مالي
مالي

وقعت 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي اليوم، إعلانا مشتركا يدعو التكتل إلى تقديم دعم مالي كاف لمساعدتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب الإعلان الذي تم توقيعه في مؤتمر عقد في ليتوانيا تحت اسم مؤتمر إدارة الحدود، أنه يجب كذلك تمويل "البنية التحتية الطبيعية" لحماية الحدود من أموال الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية الليتوانية آجني بيلوتيت إن كلا من الدول الأعضاء على الحدود الخارجية وتلك التي تتعرض لضغوط يجب أن تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي ووكالاته.

ومع ذلك، ترفض المفوضية الأوروبية المطالب بتحملها تكاليف بناء أسوار على الحدود لإبعاد المهاجرين.

وحضر المؤتمر ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن المعفاة من تأشيرة الدخول، فضلا عن مسؤولين من المفوضية الأوروبية والعديد من هيئات التكتل.

وذكرت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، أن الوضع هدأ في أزمة الهجرة على الحدود الخارجية الشرقية للتكتل مع بيلاروس.

وقالت يوهانسون في المؤتمر اليوم: «هدأ الوضع حاليا بشكل واضح.. يبدو أن لوكاشينكو لم يعد مهتما باستخدام المهاجرين بأسلوب ممنهج. ولكننا لا نعلم بالطبع لأنه يجب أن نظل متيقظين».

ويحاول آلاف المهاجرون منذ شهور عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من بيلاروس إلى بولندا أو دول البلطيق.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو بنقل الأشخاص عمدا من مناطق الأزمات مثل العراق أو أفغانستان لمينسك لتهريبهم إلى الاتحاد الأوروبي. وتضررت ليتوانيا على وجه الخصوص من هذا من البداية.

وقالت يوهانسون: «الوضع كان صعبا للغاية حينها، لقد كنا في أزمة حقا. لقد رأينا هذا العدوان من لوكاشينكو»، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لليتوانيا في أغسطس 2011.

وأشادت المفوضة الأوروبية بليتوانيا ومضيفتها بيلوتيت لتعاملها مع الأزمة، وقالت: «أعتقد أنكم تصرفتم بشكل جيد مع هذا الوضع الصعب للغاية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر وكوريا.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على مواطن واصطحابه للقسم فى القاهرة

تفاصيل صادمة فى مقتل روان الحسينى: «المتهم كان يرد على المباحث»

3 متوفين و19 مصابا.. تفاصيل حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

موسيمانى يهاجم الأهلى بسبب تجديد عقده: «الموضوع طول شوية»

3 منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب مصر حتى نهاية يناير.. و«الأرصاد» تُحذر

غاب المشاهير وتوافد البسطاء.. عزاء والد محمد زيدان بشارع البازار ببورسعيد (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الصعود المفاجئ والانحدار السحيق

حسين دعسة

الملك الهاشمى والإمام الأكبر.. حوار الحامى الوسطى المعتدل

سمر عادل

القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود

ماجد حبته

شعث الصغير.. شابه الكبير

محمد عبدالعزيز

احذر.. قبل أن تقع فى الفخ

القس ثروت ثابت

هل حقًا كورونا أخطر الأمراض؟

د هند جاد

داخل منازلنا.. احذروا التكنولوجيا السوداء

مدحت بشاى

"الحُسن" الذي لا يراه الإعلام

صور

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

الأهلى والإسماعيلى

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة النقب.. ما وراء حملة التشجير الإسرائيلية فى أراضى البدو؟

سارة شريف تكتب: لقاءات فى الشتاء

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية