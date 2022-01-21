الجمعة 21 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

رغم «أوميكرون».. العالمى للسياحة: حجوزات بحلول أعياد القيامة والصيف

جوليا سيمبسون
جوليا سيمبسون

أعلن المجلس العالمي للسياحة والسفر عن حدوث انتعاشة قوية في الحركة السياحية من دول أوروبا، ومن المقرر أن تزيد بنسبة  250٪ خلال عيد الفصح  و80٪ خلال موسم الصيف مقارنة بعام 2021 على التوالي، وفقًا WTTC ForwardKeys، الشركة الرائدة في مجال بيانات وتحليلات السفر.

من جانبها، قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر عبر الموقع الإلكترونى للمجلس العالمى للسياحة والسفر، إن أحدث بيانات الحجز  تظهر أن الأوروبيين إيجابيون وجادون بشأن السفر مرة أخرى، لافتة إلى أن  حجوزات عيد الفصح أو عيد القيامة  أو موسم الصيف المقبل قوية، وقد أثر أوميكرون على بداية العام، ولكن مع ارتفاع العدوى وتبقى الأعراض خفيفة.

وأشارت إلى أن الأزمات تحدث عندما تتفاعل الحكومات بوضع القيود على السفر، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن إغلاق الحدود لا فائدة منه، مشيرة إلى أن الفيروس لا يعرف الحدود وأن فوائد الانغلاق والانعزال ضئيلة، فكل ما تفعله هو الإضرار بالاقتصاد وسبل العيش.

وأوضحت، أنه وفقًا لأحدث الأدلة العلمية، أوميكرون أكثر انتقالا من أي متحور آخر لفيروس كورونا، إلا أنه  أقل حدة ويؤدي إلى حالات أقل في المستشفيات والوفيات، ولذلك  فإننا ندعو الحكومات إلى تخفيض جميع القيود المفروضة على السفر والسماح للمسافرين المحصنين بالكامل بالتنقل بحرية.

واستطردت سيمبسون أنه من المتوقع أن يكون أداء السفر داخل أوروبا خلال عيد الفصح وموسم صيف عام 2022 جيدًا نسبيًا، حيث يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 38 و45 في المائة لكل منهما، كما أنه خلال الربع الأول من عام 2022، شهد السفر داخل أوروبا زيادة بنسبة 275 في المائة في الحجوزات، بينما تُظهر أحدث بيانات الحجز أن الوافدين الدوليين إلى وجهات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي سيشهدون زيادة تزيد على 280 في المائة مقارنةً بـ الفترة المقابلة في عام 2021.

المجلس العالمى للسياحة والسفر موسم الصيف عيد الفصح السفر أوميكرون فيروس كورونا

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