بايدن ورئيس وزراء اليابان يتعهّدان بالتصدى للصين

توافق الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الجمعة في اجتماع عقد عبر الفيديو على التصدي للصين، ودانا التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، فيما أكد سيّد البيت الأبيض التزام بلاده الدفاع عن اليابان.

وأعلنت الرئاسة الأمريكية أن بايدن وافق في الاجتماع الذي استمر ساعة و20 دقيقة على زيارة اليابان في النصف الأول من العام للمشاركة في قمة لمجموعة "كواد" التي تضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

ويسعى بايدن إلى إعادة العلاقات الأميركية اليابانية إلى سابق عهدها وهو يجعل هذا الأمر أولوية له منذ توليه سدة الرئاسة.

وكانت العلاقات بين واشنطن وطوكيو قد شهدت فتورا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي شكّك في جدوى العلاقات بين واشنطن وعدد من حلفائها في آسيا وأوروبا.

وجاء في بيان حول الاجتماع أصدره البيت الأبيض أن بايدن وكيشيدا أعربا عن "تصميمهما على التصدي لمحاولات جمهورية الصين الشعبية لتغيير الوضع القائم في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي" كما "شددا على أهمية السلام الاستقرار في مضيق تايوان".

وأعرب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني عن قلقهما إزاء الممارسات الصينية في إقليم شينجيانغ حيث تتّهم واشنطن بكين بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الأويجور المسلمة، وفي هونغ كونغ.

وعلى خط النزاع الدائر بين اليابان والصين حول السيادة على جزر سينكاكو غير المأهولة ذات الموقع الاستراتيجي أكد بايدن "التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان باستخدام كامل قدراتها"، وفق البيت الأبيض.

وتطرّقت المحادثات إلى ملف كوريا الشمالية التي أجرت منذ مطلع العام الحالي سلسلة تجارب صاروخية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن وكيشيدا "دانا" التجارب التي أجريت مؤخرا وأطلقت خلالها صواريخ بالستية.