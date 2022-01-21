بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة و إشادة بـ«المصرية اليابانية».. حصاد «التعليم العالي» اليوم

أجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عددًا من الأنشطة والافتتاحات على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تُعد صرحًا علميًا متميزًا، ونموذجًا مضيئًا بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائمًا أن قضية التعليم والمعرفة تُمثل قضية أمن قومي، وتأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، أنه تم إنشاء أول معمل في مصر لشبكات اتصالات الجيل الخامس، والتعاون مع وكالة الفضاء المصرية في تصنيع أجزاء من القمر الصناعي "كيوب سات"، نظرًا لتوافر المعامل المُتخصصة والإمكانات المعملية والبحثية المُتميزة، بالإضافة إلى إنشاء محطة بُخارية هجينة تجريبية تعمل بمُشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد.

https://www.dostor.org/3690531

تلقى «عبدالغفار»، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، حول تنظيم اللجنة ندوة تعريفية افتراضيًا للدورة الثانية، لمنافسات الأسبوع العربي للبرمجة، بعنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.

https://www.dostor.org/3690771

قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بأن الجامعة بدأت الدراسة بها، خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وتم الانتهاء من مبنى المُعاملات القانونية الدولية الذي يستوعب جميع البرامج الدراسية التي تم افتتاحها العام الحالي، وكذلك الانتهاء من تنسيق أعمال الموقع، وتجهيز المعامل وصالات الرسم والقاعات الدراسية وفرش السكن الجامعي، مع استمرار سير الأعمال الإنشائية بباقي مباني الجامعة، وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

وتعتمد الدراسة في الجامعة على نظام التعليم وجهًا لوجه، مع تطبيق أنظمة الدراسة التفاعلية، والأنظمة الذكية بالجامعة، حيث يستطيع الطالب الدخول على النظام من أي مكان، والحصول على كافة مصادر التعليم والتعلم المُتوفرة على منصة الجامعة، كما تعاقدت الجامعة مع شركة "ماجروهل" حتى يستفيد الطلاب من المصادر العلمية المُتوفرة

https://www.dostor.org/3690786